"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Алексиса Санчеса

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из "Арсенала". В честь этого события "МЮ" подготовил видеоролик, в котором чилиец играет на пианино гимн клуба Glory Glory Man United.

"Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса", - говорится в сообщении.

Отметим, что в обратном направлении из "Манчестера" в "Арсенал" последовал полузащитник Генрих Мхитарян.

Напомним, что Санчес в текущем сезоне принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. За "канониров" он играл с 2014 года, провел в составе команды 166 матчей, в которых забил 80 голов и сделал 46 передач.