"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Алексиса Санчеса

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из "Арсенала". В честь этого события "МЮ" подготовил видеоролик, в котором чилиец играет на пианино гимн клуба Glory Glory Man United.
"Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса", - говорится в сообщении.
Отметим, что в обратном направлении из "Манчестера" в "Арсенал" последовал полузащитник Генрих Мхитарян.
Напомним, что Санчес в текущем сезоне принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. За "канониров" он играл с 2014 года, провел в составе команды 166 матчей, в которых забил 80 голов и сделал 46 передач.
🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4– Manchester United (@ManUtd) 22 января 2018 г.