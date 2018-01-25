"Манчестер Юнайтед" не отпустит де Хеа дешевле, чем за 100 миллионов евро

Во время летнего трансферного окна "Реал" планирует провести переговоры о подписании контракта с вратарем "Манчестер Юнайтед" Давидом де Хеа, утверждает Cadena Ser.

Агент голкипера сообщил своему клиенту о намерениях мадридцев. При этом отмечается, что "красные дьяволы" намерены получить за переход 27-летнего испанца не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что манкунианцы начали переговоры о подписании нового контракта с вратарем.

Напомним, что де Хеа защищает цвета "МЮ" с 2011 года. Летом 2015 года он был близок к переходу в "Реал", но сделка сорвалась в последний момент – мадридский клуб из-за сбоя компьютерной системы не успел вовремя оформить трансфер.

"МЮ" ведет с де Хеа переговоры о новом контракте