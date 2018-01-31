Ляпорт и Зинченко - в старте "Манчестер Сити" на матч против "Вест Бромвича"

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Вест Бромвича" на матч 25-го тура чемпионата Англии, который начнется в 23.00 (мск).

В составе хозяев с первых минут выйдет Александр Зинченко и новичок команды Эмерик Ляпорт - самая дорогая покупка в истории горожан. По информации британских СМИ, за 23-летнего француза "Ман Сити" заплатил "Атлетико" порядка 70 миллионов евро. Отметим, что Ляпорт стал игроком английского клуба только вчера.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко - Фернандинью - Стерлинг, Давид Сильва, Де Брейне, Бернарду Силва - Агуэро.

Запасные: Браво, Данилу, Компани, Гюндоган, Адарабиойо, Яя Туре, Диас.

"Вест Бромвич": Фостер - Ньом, Маколи, Хезаги, Доусон - Родригес, Крыховяк, Якоб, Филд, Макклин - Рондон.

Запасные: Майхилл, Филлипс, Брант, Старридж, Бурк, Бэрри, Харпер.