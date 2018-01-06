"Ливерпуль" выпустил календарь на 2018 год с фотографией Коутинью

"Ливерпуль" в конце декабря выпустил календарь на 2018 год, который стал поводом для насмешек в Интернете. На январской странице изображен полузащитник Филиппе Коутинью, перешедший 6 января в "Барселону".

Ранее СМИ сообщали, что хавбек обойдется испанцам в 160 миллионов евро. Таким образом, трансфер бразильца становится рекордным для английского футбола и вторым в истории мировогофутбола после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (без учета перехода Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 – в качестве бонусов).

Напомним, что в текущем сезоне за мерсисайдцев Коутинью провел 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

"Барселона" объявила о подписании Коутинью //

Трансфер Коутинью в "Барселону" - второй по стоимости в мировом футболе //

Сумма отступных в контракте Коутинью с "Барселоной" - 400 миллионов евро