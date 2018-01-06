Трансфер Коутинью в "Барселону" - второй по стоимости в мировом футболе

Полузащитник Филиппе Коутинью перешел из "Ливерпуля" в "Барселону". Ранее в СМИ сообщали, что трансфер 25-летнего игрока обойдется каталонцам в 160 миллионов евро. По информации Transfermarkt, эта сумма составила 120 миллионов.

Таким образом, трансфер хавбека стал рекордным для английского футбола и вторым в истории мирового после нападающего Неймара. Бразилец перешел летом 2017 года из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. При этом не учитывается трансфер Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 - в качестве бонусов.