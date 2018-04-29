"Ливерпуль" продлил контракт с Фирмину

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Роберту Фирмину. Сроки нового соглашения и финансовые условия сделки не разглашаются. Предыдущий договор 26-летнего бразильца был рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, Фирмину перешел в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма" в 2015 году. В сезоне-2017/18 он принял участие в 50 матчах, забив 27 мячей и сделав 14 результативных передач.