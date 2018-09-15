"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе мерсисайдцев отметились полузащитник Джорджиньо Вайналдум и нападающий Роберту Фирмину. У "шпор" забитым мячом отметился форвард Эрик Ламела.

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5-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль" - 1:2 (0:1)

Голы: Вайналдум, 39 (0:1). Роберту Фирмину, 54 (0:2). Ламела, 90+3 (1:2).

"Тоттенхэм Хотспур": Форм, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Дайер (Ваньяма, 83), Уинкс (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Ламела, 60), Эриксен, Лукас, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд (Матип, 90), ван Дейк, Гомез, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Кейта (Старридж, 83), Салах, Роберту Фирмину (Хендерсон, 74), Мане.

Судья: Оливер (Англия).

15 сентября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

"Ливерпуль" занимает 1-е место в АПЛ после пяти туров, имея в активе 15 очков. "Тоттенхэм" с 9 очками расположился на 5-й строчке.

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