"Ливерпуль" не проигрывает в 17 стартовых турах чемпионата Англии в третий раз в истории

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура чемпионата Англии (3:1). Мерсисайдский клуб не проиграл ни одной встречи с начала этого турнира: "красные" победили в 14 встречах, а еще в трех сыграли вничью.
"Ливерпуль" в третий раз в истории не проигрывает в 17 стартовых турах чемпионата Англии. Такой же результат мерсисайдцы показали в сезоне-1949/50 (тогда они заняли 8-е место), а также в сезоне-1987/88 (стали чемпионами).
Liverpool unbeaten in opening 17 matches:– Gracenote Live (@GracenoteLive) 16 декабря 2018 г.
1949/50 (8th)
1987/88 (champions)
2018/19 (currently 1st)@LFC #EPL #LIVMUN
"Ливерпуль" занимает 1-е место в АПЛ, имея в активе 45 очков после 17 туров.
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