"Ливерпуль" может зимой продать Старриджа

Руководство "Ливерпуля" готово рассмотреть предложения по выкупу прав на нападающего Дэниэла Старриджа, сообщает ESPN. По информации источника, 28-летний форвард может уйти из команды в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к форварду со стороны "Вест Хэма", "Саутгемптона", "Бетиса" и "Валенсии".

Вместе с тем, главный тренер "красных" Юрген Клопп не хочет расстваться с форвардом Дэнни Ингса. Немецкий специалист намерен сохранить вариативность при игре в атаке.

Напомним, 6 января из "Ливерпуля" в "Барселону" перешел полузащитник Филиппе Коутинью, который иногда выступал в составе мерсисайдцев на позиции флангового нападающего.