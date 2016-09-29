"Лидс" считает, что владелец клуба неверно вовлечен в коррупционный скандал

"Лидс" выступил с официальным заявлением по поводу статьи одного британского издания о причастности владельца клуба Массимо Челлино в коррупционном скандале. По информации издания, 60-летний итальянец якобы готов был продать часть своих акций ради личной выгоды при трансферах в обход правил ФИФА и ФА.

- Издание, опубликовавшее статью, накануне уведомило нас, что рассматривает возможность публикации статьи и попросило мистера Челлино ответить на ряд вопросов, - говорится в заявлении на официальном сайте "Лидса". - В ответ клуб запросил полную копию стенограммы беседы, о которой говорится в статье, а также аудио- и видеозаписи, но данная информация не была предоставлена, поэтому "Лидс" отказался далее отвечать на любые вопросы. Мы рассмотрели "доказательства", приведенные в СМИ, и ни разу не увидели в роликах, что мистер Челлино предлагал обойти правила футбольной ассоциации Англии (ФА).

Даже наоборот, то, что было предложено мистером Челлино, полностью соответствует правилам ФА, так как единственной стороной в вопросе трансферов, которая имеет право извлекать выгоду от владения игроками, является сам клуб. Если какая-либо компания вкладывает деньги в клуб путем инвестиций, имея при этом право на получение прибыли от продажи игроков, то она также получает и риск по потерям, что вполне нормально. Это явно не предложение о том, как обойти правила, а, скорее, точное объяснение того, как действовать в рамках правил и эффективно строить клуб.

Напомним, что также в коррупционном скандале оказались замешаны главный тренер "КПР" Джимми Флойд Хасселбайнк и ассистент главного тренера "Барнсли" Томми Райт. Кроме того, ранее пресса уличила в коррупции главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, который в итоге 27 сентября покинул свой пост, всего через 67 дней после назначения.