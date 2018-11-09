"Лестер" установит памятник в честь своего погибшего владельца

"Лестер" установит памятник в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи. Монумент будет располагаться в окрестности стадиона "Кинг Пауэр".

"Лестер" в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Бернли" планирует подготовить специальные памятные шарфы, значки и баннеры в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи. На большом экране покажут памятное видео в честь тайского бизнесмена.

– Клуб и его семья никогда не сможем повторить то, что он сделал для нас, – говорится в сообщении Айяватта Шриваддханапрабхи на сайте "Лестера" . – Человек сделал неоценимый вклад для меня, как для его сына, для нас, как для его семьи, всех, кто связан с "Лестером" и за его пределами. Мы всегда будем чтить память о нем.

Напомним, в результате крушения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) погибли пять человек: миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала – Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.

Матч "Лестер" – "Бернли": чемпионат Англии по футболу, 10 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 18.00 (мск).