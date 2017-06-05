Леонид Слуцкий: "Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе - это я"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, который уже в ближайшее время может возглавить "Халл Сити", в интервью BBC рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем "Челси" Романом Брамовичем, отметив, что является "проектом" российского бизнесмена. По словам 46-летнего наставника, последние несколько месяцев он активно следил за английским футболом и изучал язык этой страны. Добавим, что журналист, бравший интервью, отметил, что у Слуцкого очень хороший уровень владения английским языком.

​– Последние пять месяцев я изучал английский и посмотрел очень много матчей, – цитирует Слуцкого BBC. – Я смотрел не только премьер-лигу, но и чемпион-лигу, а также первую лигу.

Абрамович? Он многое сделал для российского футбола. У него есть академия в России. Он вложил большие средства в инфраструктуру российского футбола. В частности, построил около 300 полей с искусственным газоном, был спонсором сборной России.

Сегодня его проект в российском футболе – это я. Он является моим другом и очень помогает мне в моей ситуации.

Какое английское слово для меня имеет наибольшее значение? В моей ситуации очень важным словом, возможно, является "мечта".

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

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