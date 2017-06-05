Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на следующей неделе будет назначен на аналогичную должность в "Халл Сити", утверждает Daily Star. 46-летний российский наставник уже согласовал двухлетний контракт с английским клубом.
Отмечается, что на прошлой неделе владелец "Халла" Ассем Аллам вел активные переговоры с российским специалистом. Сейчас Слуцкий находится в России, чтобы уладить свои личные дела. На следующей неделе он вернется в Англию и будет официально назначен на должность главного тренера "Халл Сити".
Главной задачей Слуцкого в клубе станет его возвращение в премьер-лигу, откуда он вылетел по итогам прошедшего сезона. Ранее пост наставника занимал Марку Силва, который теперь работает в "Уотфорде".
Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.
Thomas_Boy_
Хороший тренер в Англию не поедет. Хорошие тренеры в Красноярске нужны.
17:27
Свинству Бой!
А следующая лига после чемпионшипа, как называется? Унитазлига ,т.е. первая лига ,вот туда он взлетит в следующем сезоне. Леонидий убивает. Факт. Хотя желаю Ленчику удачи. Наши люди в пельменную на такси не ездют....
17:24
Тот самый Зануда
Туров через 8-10 поедет спасать какой нибудь Ангушт или майкопскую Дружбу.Проверено Валерой.
17:12
П_о_в_а_р
Вернись, Викторыч!!!((( (рыдает)
17:11
shpasic
"Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на следующей неделе будет назначен на аналогичную должность в "Халл Сити" - в смысле, на должность бывшего тренера?))
17:10
Aha
удачи ему! мое уважение тем, кто не хочет прозябать за миллионы в болоте РФПЛ, а хочет достиь успехов и признания в мире!
17:09
foreverCSKAforever
Удачи, Леонид Викторович!
17:07
Dymanomashina
Slut_sky Hall???
17:04
KoHb-83
Если не утка, то конечно же удачи Вам Леонид!
17:02
Фрэнки четыре пальца
Daily Star- это аналог Star Hit ????
16:53
цскамакс
неплохо для начала!
16:50