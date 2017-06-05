16:28 | ФУТБОЛ — Англия

Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на следующей неделе будет назначен на аналогичную должность в "Халл Сити", утверждает Daily Star. 46-летний российский наставник уже согласовал двухлетний контракт с английским клубом.

Отмечается, что на прошлой неделе владелец "Халла" Ассем Аллам вел активные переговоры с российским специалистом. Сейчас Слуцкий находится в России, чтобы уладить свои личные дела. На следующей неделе он вернется в Англию и будет официально назначен на должность главного тренера "Халл Сити".

Главной задачей Слуцкого в клубе станет его возвращение в премьер-лигу, откуда он вылетел по итогам прошедшего сезона. Ранее пост наставника занимал Марку Силва, который теперь работает в "Уотфорде".

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Thomas_Boy_

Хороший тренер в Англию не поедет. Хорошие тренеры в Красноярске нужны.

17:27

Свинству Бой!

А следующая лига после чемпионшипа, как называется? Унитазлига ,т.е. первая лига ,вот туда он взлетит в следующем сезоне. Леонидий убивает. Факт. Хотя желаю Ленчику удачи. Наши люди в пельменную на такси не ездют....

17:24

Тот самый Зануда

Туров через 8-10 поедет спасать какой нибудь Ангушт или майкопскую Дружбу.Проверено Валерой.

17:12

П_о_в_а_р

Вернись, Викторыч!!!((( (рыдает)

17:11

shpasic

"Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на следующей неделе будет назначен на аналогичную должность в "Халл Сити" - в смысле, на должность бывшего тренера?))

17:10

Aha

удачи ему! мое уважение тем, кто не хочет прозябать за миллионы в болоте РФПЛ, а хочет достиь успехов и признания в мире!

17:09

foreverCSKAforever

Удачи, Леонид Викторович!

17:07

Dymanomashina

Slut_sky Hall???

17:04

KoHb-83

Если не утка, то конечно же удачи Вам Леонид!

17:02

Фрэнки четыре пальца

Daily Star- это аналог Star Hit ????

16:53

цскамакс

неплохо для начала!

16:50