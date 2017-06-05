Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на следующей неделе будет назначен на аналогичную должность в "Халл Сити", утверждает Daily Star. 46-летний российский наставник уже согласовал двухлетний контракт с английским клубом.

Отмечается, что на прошлой неделе владелец "Халла" Ассем Аллам вел активные переговоры с российским специалистом. Сейчас Слуцкий находится в России, чтобы уладить свои личные дела. На следующей неделе он вернется в Англию и будет официально назначен на должность главного тренера "Халл Сити".

Главной задачей Слуцкого в клубе станет его возвращение в премьер-лигу, откуда он вылетел по итогам прошедшего сезона. Ранее пост наставника занимал Марку Силва, который теперь работает в "Уотфорде".

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.