Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год"

Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для "СЭ" прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост "Халл Сити" экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.
– Сделка уже завершена, – сказал Кросс. – Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. – Прим. "СЭ"). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.
– Почему владелец "Халла" Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?
– Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.
– Кто еще претендовал на пост?
– Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс. (Гоша ЧЕРНОВ)
inspire
= Даль = там налоги заберут 3\4. =================== а чё не 9/10? ... 75% налог на роскошь (при доходах больше ляма) только во Франции (Олланд сделал когда президентом стал), свыше 50% в Дании и Норвегии, по всей остальной Европе от 35 до 45%
20:15
= Даль =
Помню еще по ФМ03 в АПЛ всем взошедшим с чампионшипа по 30 лямов £ давали. Тренер в Халле 1,5% , выходит.
20:10
inspire
Получается, зарплаты наших футболистов в Премьер-Лиге завышены раза в 3-3,5. ================= где то так, может чуть меньше ...
20:05
= Даль =
там налоги заберут 3\4. 100-150тыр. Хватит на съем заплёванной двушки в Hackney
20:04
lavric999
Ничего, не такие большие деньги. Но если удастся показать результат, он свою денежную планку поднимет в разы!
20:03
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну вот и денюжки появились, штрафы Комитету по этике выплатить!!!
20:03
Бен Ричардс
Видимо просто больше никто не согласен работать за такую заплату в одной из самых богатых футбольных лиг в мире. В ЦСКА Слуцкому платили меньше, чем ведущим игрокам - около 1 млн.700 тыс.Евро. Получается, зарплаты наших футболистов в Премьер-Лиге завышены раза в 3-3,5.
20:01
shpasic
кто это здесь Спахич, интересно?)
19:58
kolan
Интересно, почему не Адкинса? Финансовые аппетиты не устроили? он за 2-3 года вывел СОТОН из Лиги 1 в АПЛ
19:51
Тополь-М
Спахич, ты так смешон в своей бессильной злобе.
19:46
kvadrocopter
Завтра скажут, что еще один клуб интересуется Слуцким. Особенно смешит сумма контракта...
19:44
inspire
rusfed 2.0 если это правда - рад за Слуцкого =================== +100500
19:43
knyaz boltconskiy
Абрамович по старой дружбе сможет подкинуть Леониду пару,тройку игрочков из Членси не нужных.
19:41
shpasic
выиграл конкуренцию у такого же неудачника и футбольного труса как Макларен))
19:36
rusfed 2.0
если это правда - рад за Слуцкого
19:36
Bibigon2000
абрамович плохо платит?
19:33
Тот самый Зануда
Ну хоть что-то после гинеровской кабалы,где хватало лишь на чизбургеры.
19:30