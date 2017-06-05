Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год"

Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для "СЭ" прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост "Халл Сити" экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.

– Сделка уже завершена, – сказал Кросс. – Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. – Прим. "СЭ"). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

– Почему владелец "Халла" Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?

– Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.

– Кто еще претендовал на пост?

– Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс. (Гоша ЧЕРНОВ)