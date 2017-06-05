19:25 | ФУТБОЛ — Англия

Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год"

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Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для "СЭ" прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост "Халл Сити" экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.

 
Леонид СЛУЦКИЙ."Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда Зовут Слуцкого

– Сделка уже завершена, – сказал Кросс. – Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. – Прим. "СЭ"). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

– Почему владелец "Халла" Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?

– Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.

– Кто еще претендовал на пост?

Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (17)
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inspire

= Даль = там налоги заберут 3\4. =================== а чё не 9/10? ... 75% налог на роскошь (при доходах больше ляма) только во Франции (Олланд сделал когда президентом стал), свыше 50% в Дании и Норвегии, по всей остальной Европе от 35 до 45%

20:15

= Даль =

Помню еще по ФМ03 в АПЛ всем взошедшим с чампионшипа по 30 лямов &#163; давали. Тренер в Халле 1,5% , выходит.

20:10

inspire

Получается, зарплаты наших футболистов в Премьер-Лиге завышены раза в 3-3,5. ================= где то так, может чуть меньше ...

20:05

= Даль =

там налоги заберут 3\4. 100-150тыр. Хватит на съем заплёванной двушки в Hackney

20:04

lavric999

Ничего, не такие большие деньги. Но если удастся показать результат, он свою денежную планку поднимет в разы!

20:03

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну вот и денюжки появились, штрафы Комитету по этике выплатить!!!

20:03

Бен Ричардс

Видимо просто больше никто не согласен работать за такую заплату в одной из самых богатых футбольных лиг в мире. В ЦСКА Слуцкому платили меньше, чем ведущим игрокам - около 1 млн.700 тыс.Евро. Получается, зарплаты наших футболистов в Премьер-Лиге завышены раза в 3-3,5.

20:01

shpasic

кто это здесь Спахич, интересно?)

19:58

kolan

Интересно, почему не Адкинса? Финансовые аппетиты не устроили? он за 2-3 года вывел СОТОН из Лиги 1 в АПЛ

19:51

Тополь-М

Спахич, ты так смешон в своей бессильной злобе.

19:46

kvadrocopter

Завтра скажут, что еще один клуб интересуется Слуцким. Особенно смешит сумма контракта...

19:44

inspire

rusfed 2.0 если это правда - рад за Слуцкого =================== +100500

19:43

knyaz boltconskiy

Абрамович по старой дружбе сможет подкинуть Леониду пару,тройку игрочков из Членси не нужных.

19:41

shpasic

выиграл конкуренцию у такого же неудачника и футбольного труса как Макларен))

19:36

rusfed 2.0

если это правда - рад за Слуцкого

19:36

Bibigon2000

абрамович плохо платит?

19:33

Тот самый Зануда

Ну хоть что-то после гинеровской кабалы,где хватало лишь на чизбургеры.

19:30