Леонид Слуцкий: "Хотим отблагодарить болельщиков "Халла" за теплый прием"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий во время пресс-конференции перед матчем 2-го тура чемпион-лиги против "Бертона" отметил, что надеется отблагодарить болельщиков за теплый прием в этой встрече. Российский тренер также остался доволен подписанием контракта с полузащитником Себастьяном Ларссоном и готов выпустить его на поле.

– Приключение продолжается! На прошлой неделе был мой первый матч в чемпионате, а уже завтра – первая домашняя встреча, – цитирует официальный Твиттер "Халла" Слуцкого. – Это действительно очень захватывающее время. Наши болельщики были дружелюбны с тех пор, как я приехал сюда. Мы хотим отблагодарить их за это. "Бертон" действительно сильная команда с хорошими футболистами. Но мы должны воспользоваться их слабостями и проявить свои сильные стороны.

Нам нужен был такой игрок, как Ларссон. У него большой опыт, это важно. Он способен играть на разных позициях. Он большой профессионал. Себастьян стал нашим игроком несколько дней назад, но он в хорошей форме и, думаю, смог бы отыграть 25 - 30 минут в следующем матче.