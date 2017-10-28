Леонид Слуцкий: "Халлу" не удалось избежать ошибок в матче с "Ноттингем Форест"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сомневается в том, что поражение в матче 14-го тура чемпионшипа с "Ноттингем Форест" (2:3) связано с тем, что команда испытывает проблемы с психологией. По словам специалиста, "тиграм" не удалось избежать ошибок в этой игре.

– Очень сложно анализировать этот матч, – начал Слуцкий. – Мы придерживались изначального плана на игру, действовали верно, создавали голевые моменты. Но, конечно, после того как мы пропустили гол, должны были заиграть активнее.

Я не думаю, что у ребят есть проблемы с психологией – с характером и боевым духом все в порядке. Но ошибок мы не избежали. (Гоша ЧЕРНОВ)

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