23:05 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Халлу" не удалось избежать ошибок в матче с "Ноттингем Форест"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сомневается в том, что поражение в матче 14-го тура чемпионшипа с "Ноттингем Форест" (2:3) связано с тем, что команда испытывает проблемы с психологией. По словам специалиста, "тиграм" не удалось избежать ошибок в этой игре.

– Очень сложно анализировать этот матч, – начал Слуцкий. – Мы придерживались изначального плана на игру, действовали верно, создавали голевые моменты. Но, конечно, после того как мы пропустили гол, должны были заиграть активнее.

Я не думаю, что у ребят есть проблемы с психологией – с характером и боевым духом все в порядке. Но ошибок мы не избежали. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Халл" забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого

Халл Сити - Ноттингем Форест

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И не говори. Аж 3 мяча пропустили)

23:12