Лемар стал главной целью "Ливерпуля" после ухода Коутинью

"Ливерпуль" намерен приобрести полузащитника "Монако" Тома Лемара. Как сообщает Liverpool Echo, трансфер француза - основная цель "красных" в зимнее трансферное окно. Главный тренер Юрген Клопп видит в лице хавбека замену Филиппе Коутинью, который вчера стал игроком "Барселоны".

Кроме того, "Ливерпуль" хочет осуществить переход Наби Кейта из "Лейпцига" уже зимой. Напомним, гвинеец подписал летом 2017 года с "красными" контракт, однако он должен присоединиться к мерсисайдцам летом этого года.