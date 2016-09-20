Куртуа намерен вернуться в Испанию

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа не исключил, что покинет лондонский клуб в 2018 году. Голкипер, выступавший за "Атлетико" с 2011 по 2014 год подчеркнул, что хочет вернуться в Испанию.
- С трудом сдерживал слезы, когда расставался с "Атлетико". Я до сих пор ощущаю поддержку этого клуба, - приводит Marca слова Куртуа. - В будущем мне хотелось бы снова играть в Испании. Я сразу влюбился в эту страну, и дело не только в команде. Мой контракт с "Челси" рассчитан до 2018 года, и я думаю о том, стоит ли его продлевать.
crabuzz
tiho, ты вспоминаешь ту команду, но надо помнить, что Эшли Коул был беглец;-) Мы не простили и не простим!)
12:07
Слоня
Подобное заявление в 90% случаев обращение к работодателю о продлении контракта с увеличением суммы. К сожалению, любовь к клубу ушла с поколением Мальдини, дель Пьеро, Джерарда. Остались динозавры, вроде Буффона, Тотти и Терри, а львиная доля игроков целует любой ромбик на футболке за деньги. Не осуждаю, но грустно.
11:53
tiho
crabuzz Чех, Дрогба, Эшли, Коул(Джо), Дафф, Макелеле, Баллак, Деку, Карвалье да... были люди.(
11:33
crabuzz
Времена Терри, Лэмпарда уходят. Костяк "своих" футболистов оставляет место временщикам. Думаю .Абрамович не дурак и быстро эту тенденцию начнет устранять.
11:16