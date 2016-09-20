Куртуа намерен вернуться в Испанию

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа не исключил, что покинет лондонский клуб в 2018 году. Голкипер, выступавший за "Атлетико" с 2011 по 2014 год подчеркнул, что хочет вернуться в Испанию.

- С трудом сдерживал слезы, когда расставался с "Атлетико". Я до сих пор ощущаю поддержку этого клуба, - приводит Marca слова Куртуа. - В будущем мне хотелось бы снова играть в Испании. Я сразу влюбился в эту страну, и дело не только в команде. Мой контракт с "Челси" рассчитан до 2018 года, и я думаю о том, стоит ли его продлевать.