10:24 | ФУТБОЛ — Англия

Куртуа намерен вернуться в Испанию

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Вратарь "Челси" Тибо Куртуа не исключил, что покинет лондонский клуб в 2018 году. Голкипер, выступавший за "Атлетико" с 2011 по 2014 год подчеркнул, что хочет вернуться в Испанию.

- С трудом сдерживал слезы, когда расставался с "Атлетико". Я до сих пор ощущаю поддержку этого клуба, - приводит Marca слова Куртуа. - В будущем мне хотелось бы снова играть в Испании. Я сразу влюбился в эту страну, и дело не только в команде. Мой контракт с "Челси" рассчитан до 2018 года, и я думаю о том, стоит ли его продлевать.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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crabuzz

tiho, ты вспоминаешь ту команду, но надо помнить, что Эшли Коул был беглец;-) Мы не простили и не простим!)

12:07

Слоня

Подобное заявление в 90% случаев обращение к работодателю о продлении контракта с увеличением суммы. К сожалению, любовь к клубу ушла с поколением Мальдини, дель Пьеро, Джерарда. Остались динозавры, вроде Буффона, Тотти и Терри, а львиная доля игроков целует любой ромбик на футболке за деньги. Не осуждаю, но грустно.

11:53

tiho

crabuzz Чех, Дрогба, Эшли, Коул(Джо), Дафф, Макелеле, Баллак, Деку, Карвалье да... были люди.(

11:33

crabuzz

Времена Терри, Лэмпарда уходят. Костяк "своих" футболистов оставляет место временщикам. Думаю .Абрамович не дурак и быстро эту тенденцию начнет устранять.

11:16

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