Кулинары из "МЮ" приготовили "Тоттенхэм". Фото

Аккаунт B/R Football в своем Твиттере опубликовал карикатуру, посвященную матчу 22-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". На ней в роли поваров изображены нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд, хавбек Поль Погба и голкипер Давид Де Хеа. Они готовят курицу - это является отсылкой к талисману лондонского клуба, которым является черный петух.

The Manchester United stars cooked Spurs at Wembley 🍽️ pic.twitter.com/z5hdY7oN7G – B/R Football (@brfootball) 13 января 2019 г.

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