Кристиан Бентеке: "Азар сказал, что должен восстановиться к матчу с "Кристал Пэлас"

Нападающий сборной Бельгии и "Кристал Пэлас" выразил уверенность в том, что его соотечественник Эден Азар, выступающий за "Челси", сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Англии, который состоится 1 апреля. Хавбек пропустил игры национальной команды против Греции (1:1) и России (3:3).

- Азар заходил к нам в раздевалку после матча с Грецией. Он сказал, что не мог принять участие в игре, потому что боялся усугубить травму, - приводит Mirror слова Бентеке. - Думаю, что он сможет выйти на поле в матче с "Кристал Пэлас". Несколько дней отдыха пойдут ему на пользу.