Конте не участвовал в переговорах по Баркли из-за срыва сделки по Окслейд-Чемберлену

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли не стал переходить в "Челси" в последний день трансферного окна из-за того, что он не смог поговорить с главным тренером лондонцев Антонио Конте. Как сообщает The Times, футболист был не уверен в правильности перехода и хотел переговорить с итальянским специалистом перед вылетом в Лондон.

Однако руководство "Челси" не позволило Конте поговорить с Баркли. Это было сделано после того как сорвалась сделка по Алексу Окслейд-Чемберлену. В разговоре с полузащитником специалист рассказал о намерении ставить его на правый фланг, где он должен был конкурировать с Виктором Мозесом.

Напомним, Окслейд-Чемберлен в последний день трансферного окна перешел из "Арсенала" в "Ливерпуль", а Баркли остался в "Эвертоне".