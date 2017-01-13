Клуб из Китая готов платить Диегу Косте 35 миллионов евро в год

Нападающий "Челси" Диегу Коста получил предложение о переходе в один из китайских клубов. Согласно Sky Sports, покупатель из Поднебесной предложил испанцу бразильского происхождения зарплату в 35 миллионов евро в год. Если Коста согласится на переезд в Китай, то станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Ранее появилась информация о том, что форвард поругался с главным тренером лондонцев Антонио Конте. Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от подопечного полной самоотдачи на занятиях.

В результате возникшего конфликта Коста был отцеплен от тренировок в составе команды. Более того, согласно источнику, ссора с Конте может повлиять на будущее в команде игрока, который, судя по всему, будет выставлен на трансфер.