21:56 | ФУТБОЛ — Англия

Диегу Коста поссорился с Конте и может быть выставлен на трансфер

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Нападающий "Челси" Диегу Коста не попал в заявку команды на игру 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера". Такое решение главный тренер лондонцев Антонио Конте принял в связи со ссорой с форвардом сборной Испании, информирует Daily Mail.

Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от испанца бразильского происхождения полной самоотдачи на занятиях.

В результате возникшего конфликта Коста был отцеплен от тренировок в составе команды. Более того, согласно источнику, ссора с Конте может повлиять на будущее в команде игрока, который, судя по всему, будет выставлен на трансфер.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Семь ветров

На днях подумалось, что то у Конте этот дебилоид не выкидывает своих штучек, перевоспитался что ль.)) Ан нет, временное затишье было.))

22:52

Flamenco

в Китай за деньгами !

22:40

abs68

Здоровье важнее! А таких как Конте еще будет много, да в Спартаке бы не помешал, тогда золото точно наше!

22:21

Darkman79

В Спартак)))

22:13

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