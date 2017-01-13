Диегу Коста поссорился с Конте и может быть выставлен на трансфер

Нападающий "Челси" Диегу Коста не попал в заявку команды на игру 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера". Такое решение главный тренер лондонцев Антонио Конте принял в связи со ссорой с форвардом сборной Испании, информирует Daily Mail.

Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от испанца бразильского происхождения полной самоотдачи на занятиях.

В результате возникшего конфликта Коста был отцеплен от тренировок в составе команды. Более того, согласно источнику, ссора с Конте может повлиять на будущее в команде игрока, который, судя по всему, будет выставлен на трансфер.