Клод Пюэль: "Не понимаю увольнения Раньери"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль поддержал Клаудио Раньери, который был уволен с поста наставника "Лестера". Француз недоумевает по поводу отставки тренера, который привел команду к чемпионству в прошлом сезоне.

– Конечно, между тренерами существует солидарность, – цитирует AFP Пюэля. – Это трудно понять. Необычное что-то: увидеть такого тренера с его результатами и качествами в отставке. Он теперь легенда "Лестера". Я очень разочарован его увольнением. Не понимаю этого. Не знаю. Если таков нынешний футбол, то это не есть хорошо.