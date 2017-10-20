Игроки "Лестера" разочарованы увольнением Шекспира

Игроки "Лестера" остались недовольны увольнением Крэйга Шекспира с поста главного тренера, утверждает The Telegraph. Футболисты потребовали у руководства объяснений.

Напомним, специалист временно возглавил клуб в феврале после отставки Клаудио Раньери. Специалист финишировал с командой на 12-м месте в премьер-лиге, после чего с ним был подписан контракт на 3 года. Однако в этом сезоне "лисы" набрали всего 6 очков после 8 туров, поэтому Шекспир был отправлен в отставку.

​Владелец "Лестера": "Руководство решило, что увольнение Шекспира – шаг вперед" //

"Лестер" объявил об увольнении Шекспира