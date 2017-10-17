"Лестер" объявил об увольнении Шекспира

Руководство "Лестера" приняло решение отправить в отставку главного тренера клуба Крэйга Шекспира, информирует пресс-служба "лис".

Исполняющим обязанности назначен Майкл Эпплтон. Специалисту будут помогать руководить командой Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

Напомним, Шекспир временно возглавил "Лестер" в феврале после отставки Клаудио Раньери. Он смог привести команду на 12-е место в премьер-лиге, после чего подписал контракт на три года.

В этом сезоне "лисы" не могут победить на протяжении шести последних матчей в премьер-лиге и занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.