Владелец "Лестера": "Руководство решило, что увольнение Шекспира – шаг вперед для клуба"

Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха поблагодарил бывшего главного тренера клуба Крэйга Шекспира, который был отправлен в отставку. По его словам, увольнение специалиста поможет "лисам" сделать шаг вперед.

– Шекспир замечательно служил "Лестеру" – как в роли помощника, так и занимая должность главного тренера, приняв команду в непростых условиях, – приводит пресс-служба "лис" слова Шривадданапрабхи. – Его преданность клубу и работе была на высочайшем уровне. Он внес свой вклад в успешный период. Но в начале сезона результаты были туманными. Руководство решило, что перемены станут шагом вперед.

Напомним, Шекспир временно возглавил "Лестер" в феврале после отставки Клаудио Раньери. Он смог привести команду на 12-е место в премьер-лиге, после чего подписал контракт на три года.

В этом сезоне "лисы" не могут победить на протяжении шести последних матчей в премьер-лиге и занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Лестер" объявил об увольнении Шекспира