18:35 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович стал свободным агентом

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович исключен клубом из заявки на чемпионат Англии, сообщается на официальном сайте турнира. Все команды подали списки футболистов, которые ушли по окончании минувшего сезона. В составе манкунианцев из исключенных значится только шведский форвард.

Напомним, что контракт 35-летнего игрока с "Красными дьяволами" был рассчитан до лета 2017 года. Ранее сообщалось, что "МЮ" не намерен предлагать нападающему переподписать соглашение.

В клубе не были уверены, что после тяжелой травмы Ибрагимович, который имеет высокую зарплату, сможет играть на прежнем уровне. Предполагалось что, швед готов рассмотреть предложения из Англии и США.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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BigStar

В Спартак?

19:53

serenky25

ФК АРА РАД уже отправил приглашение.

19:02

баламошка

Да как они посмели поступить так с Императором Вселенной?! Сволочи!

18:51

oze11

а жаль, только МЮ был интересен только из-за Ибры и Мхитаряна, ну и чуток личности Руни, с Мауром

18:45

inspire

как говориться ничего личного, только бизнес ...

18:40