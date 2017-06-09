Ибрагимович стал свободным агентом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович исключен клубом из заявки на чемпионат Англии, сообщается на официальном сайте турнира. Все команды подали списки футболистов, которые ушли по окончании минувшего сезона. В составе манкунианцев из исключенных значится только шведский форвард.
Напомним, что контракт 35-летнего игрока с "Красными дьяволами" был рассчитан до лета 2017 года. Ранее сообщалось, что "МЮ" не намерен предлагать нападающему переподписать соглашение.
В клубе не были уверены, что после тяжелой травмы Ибрагимович, который имеет высокую зарплату, сможет играть на прежнем уровне. Предполагалось что, швед готов рассмотреть предложения из Англии и США.
BigStar
В Спартак?
19:53
serenky25
ФК АРА РАД уже отправил приглашение.
19:02
баламошка
Да как они посмели поступить так с Императором Вселенной?! Сволочи!
18:51
oze11
а жаль, только МЮ был интересен только из-за Ибры и Мхитаряна, ну и чуток личности Руни, с Мауром
18:45
inspire
как говориться ничего личного, только бизнес ...
18:40