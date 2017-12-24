Ибрагимович намекнул на скорое возращение в сборную Швеции

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович на своей странице в Инстаграме намекнул на возвращение в сборную Швеции. Футболист сделал коллаж из двух фотографий: слева его детское фото, а справа - его изображение в форме национальной команды.

"Я видел будущее", - написал Ибрагимович.

Напомним, Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной Швеции после чемпионата Европы 2016 года. Национальная команда пробилась на чемпионат мира-2018, обыграв сборную Италии в "стыках" по итогам двух матчей - 1:0 и 0:0.