13:06 | Футбол — Англия

Ибрагимович намекнул на скорое возращение в сборную Швеции

1

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович на своей странице в Инстаграме намекнул на возвращение в сборную Швеции. Футболист сделал коллаж из двух фотографий: слева его детское фото, а справа - его изображение в форме национальной команды.

"Я видел будущее", - написал Ибрагимович.

Напомним, Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной Швеции после чемпионата Европы 2016 года. Национальная команда пробилась на чемпионат мира-2018, обыграв сборную Италии в "стыках" по итогам двух матчей - 1:0 и 0:0.

 

I saw the future

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Дек 22, 2017 at 7:40 PST

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

biggp1

хитрожопый.. сборная без него выгрызла путевку..

14:40