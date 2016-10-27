Хосеп Гвардьола: "У меня нет волшебной палочки"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения в матче 1/8 финала Кубка лиги от "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил, что его действия не отличаются от тех принципов работы, которых он придерживался, когда "горожане" побеждали на протяжении десяти игр подряд. Испанский специалист также подчеркнул, что у него нет волшебной палочки, позволяющей творить чудеса.

- Сейчас я делаю то же самое, что делал, когда мы выиграли 10 матчей подряд, - приводит Marca слова Гвардьолы. - Такие спады случаются у всех. Люди думают, что у меня есть волшебная палочка, но в футболе их не существует. У каждой команды бывают хорошие и плохие результаты. Надеюсь, мы скоро выйдем из непростой ситуации. Такова специфика работы любого тренера, в ближайшее время я не собираюсь ничего менять.

Напомним, что "Манчестер Сити" не побеждает в шести матчах подряд.