Хосеп Гвардьола: "Махрез – игрок "Лестера". Посмотрим, что будет летом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признал, что клуб не мог удовлетворить финансовые требования "Лестера", который был готов расстаться с нападающим Риядом Махрезом за 95 миллионов фунтов. "Горожане", в свою очередь, были готовы предложить "лисам" не более 65 миллионов фунтов.

По словам близкого друга Махреза, игрок разочарован тем, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити".

– Он – игрок "Лестера". Все знают, что мы хотели купить его, но не смогли предложить столько, сколько они хотели получить, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Я прекрасно это понимаю. Мы пытались купить его летом, пробовали сейчас. Но, как и летом, они захлопнули перед нами дверь. Теперь мы можем отправиться отдыхать до лета. Посмотрим, что произойдет тогда.

Напомним, Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.