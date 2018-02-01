Махрез разочарован тем, что "Лестер" не отпустил его в Манчестер Сити"

Нападающий "Лестера" Рияд Махрез недоволен действиями руководства клуба, которое на протяжении четырех трансферных окон не отпускает его, сообщает Sky Sports со ссылкой на близкого друга алжирского форварда. Этой зимой 26-летний игрок мог перейти в "Манчестер Сити", но сделка сорвалась.

– Рияд очень огорчен тем, что случилось в последние пару дней. Он не понимает, что делает "Лестер", – цитирует Sky Sports друга Махреза. – Это трансферное окно – уже четвертое, в которое клуб обещал отпустить его. По его мнению, он делал все для успехов "Лестера". Рияд участвовал в выходе команды в премьер-лигу, помог ей в чемпионском сезоне, потом остался в команде, как этого хотел президент, помог клубу не вылететь в чемпионшип.

"Лестер" дал уйти Канте и Дринкуотеру. Переход Махреза стал бы рекордным для клуба, он мог получить около 60 миллионов фунтов от этой сделки.

Экс-игроки "Лестера" говорили, что Рияду нужно будет начать войну, чтобы уйти из команды. А он хотел избежать этого. В этом сезоне он делал для команды, чтобы получить возможность уйти зимой. Он мечтал перейти в "Сити", хотел поработать с Гвардьолой. Видимо, теперь это невозможно. Рияд разочарован тем, как клуб относится к нему.

Напомним, Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.