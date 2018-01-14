Гвардьола проигрывал Клоппу чаще, чем кому бы то ни было

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола вновь не смог обыграть команду Юргена Клоппа, сообщает Opta. 14 января "горожане" в матче 23-го тура чемпионата Англии проиграли "Ливерпулю" (3:4), который возглавляет немецкий специалист.

Это поражение стало для испанского специалиста пятым в очном противостоянии с командами Клоппа во всех турнирах на разном уровне. Наставник мерсисайдцев - самый неудобный соперник для Гвардьолы. Он проигрывал нынешнему тренеру "красных" чаще, чем кому бы то ни было.

Отметим также, что поражение от "Ливерпуля" стало для "Манчестер Сити" первым в премьер-лиге и вторым в этом сезоне. Ранее "горожане" уступили в Лиге чемпионов "Шахтеру".

5 – Jurgen Klopp has beaten Pep Guardiola on five different occasions in all competitions; more than any other manager. Flattened. pic.twitter.com/IA5UVmza7Z – OptaJoe (@OptaJoe) 14 января 2018 г.

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" //

Турнирная таблица чемпионата Англии