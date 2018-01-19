Гранит Джака: "Буду счастлив, если Санчес останется в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака назвал потенциального новичка лондонцев Генриха Мхитаряна отличным игроком. Также швейцарец выразил надежду, что нападающий "канониров" Алексис Санчес не покинет команду.

– Я знаю Мхитаряна по бундеслиге, мы пару раз встречались на поле, – цитирует Sky Sports Джаку. – Он отличный игрок с множеством сильных сторон, но я не могу сказать больше, потому что не знаю, что в этой ситуации правда, а что нет. Мы тоже люди и также узнаем некоторые вещи из прессы. Алексис – очень важный игрок для "Арсенала", он в каждом матче демонстрирует высокий уровень игры, я буду счастлив, если Санчес останется.

Я не знаю, чем все это кончится. На тренировках Алексис является примером для своих партнеров, к тому же, он всегда хочет побеждать, независимо от того, с кем мы играем. Это тот факт, который лучше всего его характеризует.

Ожидается, что в самое ближайшее время Санчес перейдет в "Манчестер Юнайтед" в обмен на полузащитника "красных дьяволов" Генриха Мхитаряна.​