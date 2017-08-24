Гэри Кэйхилл: "В моем теле должно быть максимально возможное количество энергии"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл рассказал о том, как необходимо питаться профессиональному футболисту. Также англичанин поделился своими вкусовыми пристрастиями.

- Важно быть уверенным, что ты пришел достаточно рано, чтобы позавтракать, выпить кофе, потому что еда также важна, как и разминка перед началом тренировки, и необходимо время, чтобы еда усвоилась, - приводит официальный сайт "Челси" слова Кэйхилла. - На завтрак ем кашу с медом, иногда омлет и один-два кофе!

На обед я ем все: рыбу, мясо, салат, фрукты, орехи. К концу недели, при подготовке к игре, я предпочитаю употреблять больше углеводов. Мне не особенно нужны углеводы в начале недели, но перед игрой я хочу заправиться и быть уверенным, что в моем теле максимально возможное количество энергии.