Football Leaks: Канте отказался получать зарплату в "Челси" через офшор

Хавбек "Челси" Н'Голо Канте отказался получать зарплату в клубе через офшор, утверждает Mediapart со ссылкой на сайт расследований Football Leaks. 27-летний француз открыл офшорную компанию, но затем передумал и отказался получать деньги подобным способом.

- Канте непоколебим: он хочет получать зарплату нормальным образом, - сказал осведомленный источник в интервью Mediapart.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. В составе "синих" он выигрывал чемпионат и Кубок Англии.

В текущем сезоне Канте провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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