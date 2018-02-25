"Фонбет": у "МЮ" больше шансов не победу, чем у "Челси"

В 28-м туре английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "Челси". Фаворитом противостояния "Фонбет" считает манчестерцев, предлагая поставить на победу команды Жозе Моуринью с коэффициентом – 2.20. Победа "Челси" идет с коэффициентом – 3.40, ничья – 3.24. Не слишком большая разница в котировках говорит о том, что шансы у обеих команд примерно равны, несмотря на поражение "МЮ" лондонцам в первом круге чемпионата.

Однако, 46% игроков верят в Моуринью, 36% сделали ставки на победу "Челси", а остальные 18% полагают, что будет ничья.

И хотя "Фонбет" считают, что в матче общий тотал пробит не будет (коэффициент – 1.70), наибольшее количество ставок (69%) было сделано на то, что команды забьют больше 2.5 голов (коэффициент – 2.05).

Самая крупная ставка была зафиксирована на победу "Челси" – 95 тысяч с коэффициентом 3.40. В общем же, средняя ставка в этой игре – 515 руб.