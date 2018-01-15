08:45 | Футбол — Англия

Феллаини поужинал в ресторане с Викторией Боней

7

В сети появилась фотография полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини с российской телеведущей Викторией Боней. Снимок был сделан в одном из ресторанов во время ужина.

В текущем сезоне Феллаини провел 13 матчей, в которых он забил четыре мяча. Контракт 30-летнего бельгийца с английским клубом истекает в июне.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Феллаини покинет "МЮ" после истечения контракта.

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Патриот Сибири

Комс, предают нацию, победившую нацизм. Да как она вообще смеет?! Явно не за то воевали деды, чтобы все люди были равными и могли свободно распоряжаться своей собственной жизнью.

13:51

gfhxpfbd7406

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

13:05

jets

Скаут Спартака - договаривается о переходе. (с Веллитоном же уже пройденный этап))))

11:19

andyk82

любит Шоколадки и Одуванчики?

10:30

poloskun

Арабская ноооочь!

10:23

Комс

Чернильница. Предает свою нацию.

09:27

Igrok Igorek

Вот с такими одуванами эта дура и пусть зависает )))

09:11