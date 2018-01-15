Феллаини поужинал в ресторане с Викторией Боней

В сети появилась фотография полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини с российской телеведущей Викторией Боней. Снимок был сделан в одном из ресторанов во время ужина.

В текущем сезоне Феллаини провел 13 матчей, в которых он забил четыре мяча. Контракт 30-летнего бельгийца с английским клубом истекает в июне.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Феллаини покинет "МЮ" после истечения контракта.