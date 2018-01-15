Феллаини поужинал в ресторане с Викторией Боней

В сети появилась фотография полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини с российской телеведущей Викторией Боней. Снимок был сделан в одном из ресторанов во время ужина.
В текущем сезоне Феллаини провел 13 матчей, в которых он забил четыре мяча. Контракт 30-летнего бельгийца с английским клубом истекает в июне.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Феллаини покинет "МЮ" после истечения контракта.
Патриот Сибири
Комс, предают нацию, победившую нацизм. Да как она вообще смеет?! Явно не за то воевали деды, чтобы все люди были равными и могли свободно распоряжаться своей собственной жизнью.
13:51
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:05
jets
Скаут Спартака - договаривается о переходе. (с Веллитоном же уже пройденный этап))))
11:19
andyk82
любит Шоколадки и Одуванчики?
10:30
poloskun
Арабская ноооочь!
10:23
Комс
Чернильница. Предает свою нацию.
09:27
Igrok Igorek
Вот с такими одуванами эта дура и пусть зависает )))
09:11