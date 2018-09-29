Фелипе Андерсон забил первый гол в чемпионате Англии. Пяткой в ворота "МЮ"

В эти минуты проходит игра 7-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". Лондонцы впереди со счетом 1:0 благодаря голу Фелипе Андерсона на 6-й минуте. Бразилец забил красивый гол пяткой после передачи Пабло Сабалеты. Андерсон забил первый гол в чемпионате Англии.

Игрок перешел в "Вест Хэм" из "Лацио" перед началом сезона. Сумма трансфера не называлась, однако сообщалось, что данная покупка стала самой дорогой в истории "молотобойцев".