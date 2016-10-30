Фанаты "МЮ" намерены арендовать самолет для акции против Моуринью

Болельщики "Манчестер Юнайтед" намерены провести акцию против главного тренера Жозе Моуринью, сообщает фанатский твиттер GetMourinhoOut. Фанаты намерены во время домашнего матча команды запустить над стадионом "Олд Траффорд" самолет с баннером "Моуринью, уходи". В настоящее время идет сбор средств на аренду самолета.

Отметим, что подобным образом фанаты протестовали против экс-наставника команды Дэвида Мойеса - в марте 2014 года во время игры с "Астон Виллой" (4:1) они запустили самолет с баннером "Неправильный выбор, Мойес, уходи".

Моуринью принял "Манчестер Юнайтед" этим летом. В текущем чемпионате команда занимает 8-е место с 15 очками после 10 туров. В последних четырех матчах 20-кратные чемпионы Англии не одержали ни одной победы.