Еще один игрок сборной Франции лишен водительских прав в Англии

Защитник "Манчестер Сити"​ Бенжамен Менди лишен водительской лицензии на один год. Как сообщает BBC, 24-летний француз наказан за то, что в течение двух недель четырежды превышал скорость на своем суперкаре. Игрок попытался оправдаться, заявив, что за рулем был не он, однако его оштрафовали на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и лишили прав.

Напомним, ранее за вождение в нетрезвом виде водительских прав был лишен другой игрок сборной Франции Юго Ллорис.

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