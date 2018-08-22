Экс-капитан "Арсенала" помог Фреду перейти в "МЮ"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Фред в интервью пресс-службе манкунианцев рассказал о том, что его переходу в клуб поспособствовал бывший капитан "Арсенала" Жилберту Силва. В двух матчах за "красных дьяволов" 25-летний хавбек провел 166 минут, заработав 2 желтых карточки.

– Жилберту – топ-футболист, игравший за "Арсенал". Но он очень уважает "Манчестер Юнайтед", который, очевидно, является большим английским клубом, – сказал Фред. – Он хвалил клуб. После того, как у него появилась возможность поговорить с Жозе Моуринью и руководителями "Юнайтед", мы вместе приняли решение – мне стоит перейти сюда. Мы посчитали, что для меня это хороший шаг.

Жилберту – отличный парень! Его советы много значат для меня. Он играл на той же позиции, что и я, выигрывал премьер-лигу. Я вдохновляюсь им, случаю, что он говорит и прислуживаюсь к его словам.

После двух туров "МЮ" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 3-м туре команда дома сыграет с "Тоттенхэмом" (27 августа, начало – 22.00 по московскому времени).