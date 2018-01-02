Экс-игрок "Манчестер Сити" после задержания помочился в полицейской машине

Полиция задержала бывшего полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Тревора Синклэйра за вождение в нетрезвом виде, сообщает Telegraph. Также экс-хавбеку вменяются расистские оскорбления сотрудника правоохранительных органов.

Отмечается, что инцидент с участием Синклейра произошел в ноябре 2017 года. Тогда 44-летний бывший футболист остановил машину посреди дороги, из-за чего полицейские обратили на него внимание. После прохождения теста было выявлено, что максимальное содержание алкоголя в его организме было превышено в два раза. Затем Синклейра посадили в машину, где он помочился на кресло.

Бывший полузащитник был приговорен к 150 часам общественных работ. Также его лишили водительских прав на 1,5 года.