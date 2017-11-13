Бывший игрок сборной Англии арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Тревор Синклер арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и нападении на человека, информирует Mirror. В данный момент 44-летний англичанин находится под стражей.

Полиция прибыла к дому Синклера, где был обнаружен автомобиль, на котором экс-футболист попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП была сбита женщина, получившая небольшие травмы.

Синклер провел в составе сборной Англии 12 матчей. Футболист выступал на чемпионате мира-2002.