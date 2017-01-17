Эден Азар: "Не смотрю на статистику, выхожу на поле и стараюсь получить удовольствие"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что его не волнует статистика, так как он старается просто получать удовольствие от игры. Также он отметил, что ему нравится играть по новой схеме, по которой команда стала играть с приходом на пост наставника Антонио Конте.

- Для меня футбол заключается в одном: я выхожу на поле и стараюсь получить удовольствие от игры, – цитирует пресс-служба клуба Азара. – Я не смотрю на статистику, на голы, я просто хочу выйти на поле. Предпочитаю победить 5:0 и провести выдающийся матч, не забив и не сделав голевых передач, нежели провести невыразительную игру, в которой я забью 2 мяча, а мы победим со счетом 2:0. В футболе все просто – ты должен побеждать, поэтому я выхожу на поле, стараюсь максимально выкладываться и делать болельщиков счастливыми.

Я поэтому и играю в футбол – ради удовольствия от игры и в том числе для фанатов. Это похоже на то, как если бы я пошел в кино или на спектакль. Если я туда иду, я хочу быть счастлив. Для меня важно, чтобы все фанаты, которые приходят на игру, были довольны, поэтому моя работа заключается в том, чтобы приносить им эти эмоции, и в каждой игре я стараюсь делать это.

У нас хорошая система игры, мои партнеры успешно справляются со своей работой. В этом сезоне каждый футболист в команде демонстрирует высочайший уровень игры, если не считать матч с "Тоттенхэмом", но мы не можем побеждать во всех матчах. Нам нравится играть с новой схемой. У нас нет поводов расстраиваться после поражения от "Тоттенхэма", потому что футбол так устроен, что ты не можешь выигрывать каждый матч. Два года назад мы уступили на их поле со счетом 3:5, а завершили сезон в ранге чемпионов. Поэтому, надеюсь, в нынешнем сезоне произойдет то же самое. Посмотрим. Нам предстоит провести еще много матчей, но мы готовы к борьбе.