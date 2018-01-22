Эден Азар: "Мой отец иногда говорит глупости"

Нападающий "Челси" Эден Азар призвал болельщиков не обращать внимание на слова его отца. Ранее Тьерри Азар заявил, что его сын отказался продлевать контракт с "Челси" из-за желания перейти в "Реал".

– Мой отец иногда говорит глупости, – цитирует Mirror Азара. – Я поговорил с ним, нет повода для беспокойств. Сосредоточен на выступлениях за "Челси", мой контракт с клубом действует еще два года, и я счастлив здесь. Уже говорил раз 10, что хочу завершить текущий сезон, а дальше посмотреть, что нас ждет. Но я здесь счастлив.