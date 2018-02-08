Джорджо Кьеллини: "Гвардьола разрушил итальянский оборонительный футбол"

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что подход главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы к построению игры сломал итальянскую школу защиты. По его словам, тренеры в Италии пробуют копировать стиль футбола команд Гвардьолы.
– Гвардьола разрушил итальянский оборонительный футбол, – цитирует Daily Mail Кьеллини. – Это фантастический тренер, но итальянские специалисты почему-то пытались его копировать, не обладая теми же навыками. Поэтому за десять лет мы потеряли свою идентичность. Наш стиль определяли Мальдини, Барези, Каннаваро, Бергоми… А из игроков, родившихся между 1984 и 1995 годами, у нас есть только Бонуччи. Через десять лет мы не будем иметь хороших защитников. Надеюсь, удастся возродить итальянский футбол. Непопадание на чемпионат мира – результат этой проблемы.
Berkut-7
НУ конечно, теперь Гвардиола виноват ) А то-что вместо итальянцев везде легионеры играют, это тоже Гвардиола виноват?Виноват не Гвардиола, виноват сам футбол который превратился в БИЗНЕС, командам плевать на сборную , командам нужны игроки со всей планеты, чтобы они их могли продавать и зарабатывать деньги.
16:12
shpasic
Бокетти сильнее всех названных вместе взятых.))
15:18
КолобокКолобков
Себя забыл. Сам то посильнее Бонуччи будет.
15:13
Delavar-80
В точку.забыл добавить к Несту, Дзамбротту .. а с перечисленными в статье защитниками Бонучи и рядом не стоял бы.
15:10