Джон Терри: "Я всегда хотел уйти правильно и в нужный момент. Он настал"

Капитан "Челси" Джон Терри написал письмо, посвященное его уходу из клуба по окончании сезона. Защитник признался, что ему тяжело далось это решение.

– С огромным волнением я объявил, что это будет мой последний сезон в "Челси", – приводит официальный сайт "синих" текст письма Терри. – Это было самым трудным решением в моей жизни. Но я всегда хотел уйти правильно и в нужный момент. Он наступил. Я чувствую, что еще могу играть в футбол постоянно, но в "Челси" мои возможности будут ограничены, поэтому настало время нового вызова.

С детства я мечтал быть профессиональным футболистом и бесконечно благодарен "Челси", моим родителям за предоставленную возможность и поддержку. Я с юных лет был причастен к трансформации и эволюции этого великого клуба, который меня вдохновлял к стремлению быть еще лучше. При поддержке господина Абрамовича мы сумели исполнить все наши желания, поскольку клуб перешел в новую эру, став одним из самых успешных в мире. Я хочу поэтому поблагодарить господина Абрамовича и все руководство.

22 года клуб был моей жизнью, дал мне платформу для конкуренции с лучшими, позволил бить рекорды, выигрывать трофей за трофеем. Благодарен всем партнерам и тренерам, с которыми я работал на протяжении многих лет. Никогда не смогу словами выразить любовь к болельщикам. Они обеспечивали феноменальную поддержку мне и клубу, сыграли важную роль в моем успехе и в том, что команда выиграла много трофеев. Статус капитана "Челси" – одно из самых больших моих достижений в жизни.