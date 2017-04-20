Джеррард проведет товарищеский матч за "Ливерпуль" в следующем месяце

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард примет участие в товарищеском матче против австралийского "Сиднея". За клуб вместе с Джеррардом также сыграют экс-игроки "красных" Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман. Встреча состоится по окончании сезона в премьер-лиге в мае в Австралии.

– Если бы кто-то сказал мне несколько лет назад, что я буду тренировать Джеррарда, я бы сказал: "Да! Фантастика!", – цитирует пресс-служба клуба главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. – Это действительно здорово. Джеррард – футболист на все 100 процентов и на все 100 процентов он игрок "Ливерпуля". Он с нетерпением ждет этого матча. Я очень жду, чтобы мои игроки снова сыграли с ним, а болельщики увидели его в майке "Ливерпуля".