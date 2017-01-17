Диегу Коста вернулся к тренировкам с "Челси"

Нападающий Диегу Коста сегодня принял участие в тренировке "Челси", сообщает PA Sport. Во вторник команда вернулась к занятиям после субботней победы над "Лестером" (3:0). На прошлой неделе испанец пропустил три тренировки с командой и не попал в состав на матч с "лисами". В воскресенье и понедельник Коста тренировался индивидуально.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил, что пропуск тренировок связан с небольшим повреждением игрока. По сведениям британских СМИ, Коста отказался от занятий после того, как ему поступило предложение от "Тяньцзиня" с зарплатой в 35 миллионов евро в год. "Челси" за этот переход мог получить 90 миллионов евро, но ответил китайцам отказом.